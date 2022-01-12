Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinden bir ayrılık daha
Galatasaray Kulübü ile Fatih Terim’in yollarını ayırmasının ardından bir ismin daha görevini bıraktığı öğrenildi.
Galatasaray’da Fatih Terim’in ayrılmasının ardından kulüpte medya sorumlusu olarak çalışan Eray Sözen’in de görevini bıraktığı kaydedildi.
Fatih Terim’in Galatasaray’daki dördüncü dönemi sona ererken yardımcı antrenörler Necati Ateş ile Selçuk İnan, idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal’ın da görevlerine son verildiği öğrenilmişti.
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