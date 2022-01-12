Afrika Uluslar Kupası'nda Galatasaraylı golcü grubun ilk maçında üzdü

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda üç maç sona erdi. Yıldız oyuncu Mohamed Salah ve Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in forma giydiği Mısır, Nijerya'ya mağlup oldu.

AA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 09:35
Afrika Uluslar Kupası'nda Galatasaraylı golcü grubun ilk maçında üzdü
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Kamerun'da düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, D ve E gruplarında üç maçla devam etti.

Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan günün ilk karşılaşmasında, E Grubu'nda yer alan Cezayir ile Sierra Leone arasındaki mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Garoua şehrindeki Roumde Adjia Stadı'nda oynanan D Grubu maçlarında ise Nijerya, 30. dakikada Kelechi Iheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla Mısır'ı 1-0 mağlup etti.

Grubun diğer karşılaşmasında, Sudan ile Gine-Bissau 0-0 berabere kaldı. Gine-Bissau'da 82. dakikada Judilson Mamadu Tuncara Gomes, kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.


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