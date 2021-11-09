Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdesi Berkan Kutlu'yu takibe aldılar
Borussia Dortmund ve Inter Milan temsilcilerinin, Türk Milli Takımı formasıyla Galatasaraylı Berkan'ı takip edecekleri öğrenildi.
Sezon başında 4 milyon Avro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanyaspor 'dan transfer edilen Berkan Kutlu, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 km'den aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 km'yi geçen Berkan, mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor.
Fatih Terim'in zaman zaman 8 numarada, son haftalarda ise 6 numarada kullandığı genç oyuncunun performansı, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı. Borussia Dortmund ve Inter Milan temsilcilerinin, Türk Milli Takımı formasıyla Berkan'ı takip edecekleri öğrenildi.
Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken, aynı zamanda joker görevi üstleniyor. Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero isteyen Fatih hocanın, yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor.
Kaynak: Ajansspor
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