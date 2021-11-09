‘RTE ve Dilmen’le futbol sohbeti’

09 Kasım 2021 Salı

F.Bahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil ile ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, geçenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun sayılabilecek bir sohbet gerçekleştirdi. Üstelik buluşma, tam da Erdoğan’ın rahatsızlandığı iddialarının havalarda uçuştuğu günlere denk geliyordu. Bu ziyaret, Mesut Özil’in resmi Twitter hesabı üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız RTE ve Rıdvan Dilmen hocamız ile futbol sohbeti” yazısı ile duyuruldu kamuoyuna. Elbette iki futbol insanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutup da ABD ile yaşanan F-35 krizini konuşacak hali yok. Dolayısıyla futbol, spor konuşulacak. Özil’in geçenlerde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye yaptığı nezaket ziyareti de görüşülmüş, hatta Özil, Doha’daki ticari ve sponsorluk yatırımları ile ilgili Erdoğan’a bilgi vermiş, akıl danışmış ama Erdoğan-Özil-Dilmen buluşmasının merkezinde futbol, Türk futbolunun durumu ve F.Bahçe vardı bize ulaşan bilgilere göre. Erdoğan’ın futbol meraklısı ve F.Bahçe tutkunu olduğunu biliyoruz. Yine bir başka bildiğimiz mesele Türk futbolunun seyri noktasında Rıdvan Dilmen’in, Saray’a verdiği bilgilerin çok önemsendiği. Erdoğan, futbolla ilgili bir gelişme olduğunda, güreşçi danışmanı Hamza Yerlikaya ile basketbolcu danışmanı Hidayet Türkoğlu’ndan önce Rıdvan Dilmen’i arıyor, “Anlat hoca..” diyor. Bu bağlamda köşkte F.Bahçe’nin durumunun konuşulduğu aşikâr. Yine bir başka iddiaya göre Türkiye’nin zirvesindeki futbol görüşmesinde, “Ne olacak bu F.Bahçe’nin hali, Pereira uyum sağladı mı, 3’lü defansı nasıl buluyorsun, niçin yedek kalıyorsun, sakat mısın” gibi soruların yanıt bulduğu söyleniyor.

Gelgelim, Kayserispor maçından sonra Rıdvan Dilmen’in devletin kanalı TRT’deki programında F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira için kullandığı, “Ali Koç milli arada teknik direktör kararını belirlemeli. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz’e yolla” çıkışı çok manidar. Keza, Mesut gibi sakin yapıda bir futbolcunun verdiği ve yayıncı kuruluş kamerasına yansıyan görüntüleri de manidar. Artık yorum sizin! Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmede, futbol üzerine neler konuşuldu, kimlerin adı gündeme geldi, ne salıklar verildi, yorumu da çıkarımı da size bırakıyorum!

Bir cümle de şu rotasyon üzerine. Beşiktaş da F.Bahçe de G.Saray da bu hafta rotasyon yapıp, yani bazı önemli isimleri yedeğe çekip sahaya çıktı. Elbette Sergen Yalçın, Fatih Terim ya da Pereria’dan daha iyi bilemeyiz futbolcuların form durumlarını. Ancak 3 teknik adama da bir soru sormak istiyorum: “Sayın hocalarım, gelecek hafta lig ya da Avrupa kupası mı vardı da gencecik flaş isimleri kenarda tuttunuz?” Not: Ligler ve Avrupa kupalarına milli maç haftası nedeniyle 15 gün ara verildi!