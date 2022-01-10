Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent!

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrasında 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Galatasaray Başkan Burak Elmas, bizzat telefonla ulaştığı Pep Guardiola’dan eski yardımcısı Domenec Torrent hakkında bilgi aldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:56
Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent!
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Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler Domenec Torrent'e çevrildi.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen, son olarak 2020'de Brezilya ekibi Flamengo'da 4 ay teknik direktörlük görevi yapan Torrent, Galatasaray'ın bir numaralı teknik direktör adayı konumunda.

Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün özellikle istediği 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından bu konuda resmi adımlar atılacağı öğrenildi.


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