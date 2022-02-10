Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:35

Tedavi süreci devam eden Fernando Muslera sahada düz koşulara başladı. Yine tedavisi süren Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Uruguaylı kaleci 13 Aralık’ta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında Luyindama ile çarpıştırak dizinden sakatlanmıştı.

Muslera, Galatasaray’ın ligde oynadığı son 9 resmi maçta forma giyemedi.

Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed de takımla çalışmalara katıldı.

Sarı kırmızılılar, cumartesi günü Yukatel Kayserispor’u konuk edecek.