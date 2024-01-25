Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi!
Galatasaray'da ufak bir rahatsızlığı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.
Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da ufak bir rahatsızlığı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Sarı-kırmızılılarda sol bekte ise Kaan Ayhan forma şansı buldu.
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