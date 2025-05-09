Galatasaray'da Florya Projesi'nin ihalesi ertelendi!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:26

Güncelleme: 09.05.2025 - 18:26

Galatasaray'ın Florya projesi, ihaleye giren firmaların talebi üzerine 15 gün ertelendi.

Galatasaray'da Florya Projesi İhalesi'nin başındaki isim olan eski başkan Adnan Polat, yaptığı açıklamada, "Anlaşacağımız firma ile imzaların atılması bir ay sürer gibi görünüyor. Sonra firma ruhsat alacak, bu da 6-9 ay süresinde olur. 2026 yılının Nisan ayında temel atma süreci başlar. Sonrasında firmanın gücüne göre 24-26 ay arası proje biter. İnşallah hep beraber neticesini görürüz." ifadelerini kullandı.

İşte Adnan Polat'ın yaptığı tüm açıklamalar:

"Şu anda baktığımız vakit, Türkiye'de özellikle ekonomik konjonktür ve gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu konjonktürü değerlendirdiğimiz vakit, 15 tane dosya alan firma oldu. Bu firmaların birçoğunu şahsen tanıyorum, düzgün firmalar. 3 tane firmamız var teklif veren, dosyalanıp hazırladılar, emek verdiler. Detayına kadar çalışıp, maliyetini çıkarıp, satış projeksiyonunu yaptılar. Ruhsatın 6-9 ay arasında alınıp, önümüzdeki sene nisan ayında başlanacağını varsayarak satış projeksiyonunu hazırlayarak bir fizibilite hazırladılar. Nivak AŞ, Türkerler AŞ ve RAMS AŞ, Türkiye'de tanınan, yatırımları olan ve ciddi firmalardır. Onların görüşlerine göre, biraz daha bu belirsizliklerin olduğu dönemde zaman isteniyor. Kendi şartlarını da tartışmak istiyorlar. Bu tartışmaları yapabilmek için, biz de istiyoruz ki bir an evvel karar verelim, sözleşme safhasına geçelim ancak bu talepleri dikkate almak zorundayız. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz ekonomide. Öngörü konusunda sıkıntı var. Hepimiz için geçerli. Ben şahsen sektörün içinde 50 yıldır çalışıyorum, aynı tedirginliği ben de yaşıyorum. 1-2 hafta zaman verelim."

"Firmalarla tek tek tartışıp, ondan sonra bir araya gelip sonra karar vermeyi önerdi arkadaşlar. Bu bana doğru geliyor. Acele edip yanlış bir şey yapmamamız lazım."

"Sektörün içinden gelen biri olarak şunu söylemek istiyorum; böyle bir ihalede, arazi ve projenin değerlemesi ve ortaya çıkacak bir eserin peşinden koşuyoruz. Hem Galatasaray Kulübü'nün alimenfaatlerinin son kuruşuna kadar korunması bizim görevimiz. Resmin öbür tarafına bakınca yatırımı yapacak olan gayrimenkul yatırım şirketleri, onların da haklarının korunacağı bir sözleşme lazım. Neticede karşınızda bir spor kulübü var, bu kulübün başkanları ve yöneticileri değişiyor. Bizim de hak ve hukukumuzun korunması da gerekli. İki tarafın da haklarını sonuna kadar koruyacak bir sözleşme lazım. Şöyle yapalım; bu süreyi 2 hafta olarak düşündük. 22 Mayıs'a kadar biz sözleşmeler ve şartlar üzerinden geçelim. Hepsini netleştirelim. Tekliflerinizi açık bir şekilde ortaya koyun. İhale şartlarına göre de en son kararımızı vermek istiyoruz."

"Zarfları hala noterde muhafaza edeceğiz. Bir 15 günlük süre orada kalacak. Zarfların içinde neler olup bittiğini kimse bilmiyor. Dikkatli davrandık o konuda. İki haftalık süreçte randevulaşıp oturacağız, 1'er gün firmalarla yeter herhalde. Nokta virgülüne kadar tartışalım. Herkesin içi rahat etsin. Karar verilip sözleşmeye imza atarken kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Anlaşmaya vardığımız firmayla oturup sözleşme yapmamız 1 ay sürer herhalde. Ondan sonra bu firma oturacak mimari, mekanik, elektrik, statik ve diğer verileri çalışıp projesini bitirip ruhsatını alacak. Bu bana göre en az 6 ay sürer, 6-9 arasıdır. Kötümser düşünelim, 9 ayda bitmesi halinde 2026 yılının nisan ayında temel atma süreci başlar. Ondan sonra da firmanın gücüne, finansal gücüne ve hava şartları bile dahil tüm şartlara bağlı olarak 24-36 ay arasında bu proje biter, insanlar içine taşınır."