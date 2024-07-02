Galatasaray'da forma giymişti: Tanguy Ndombele'nin yeni adresi belli oluyor!
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin ülkesinin takımı Nice ile anlaştığı ileri sürüldü.
Galatasaray'da önceki sezonu kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele'nin yeni durağı belli oldu. Bonservisi Tottenham'da olan oyuncunun sözleşmesi Premier Lig ekibi tarafından feshedilmişti.
Foot Mercato'nun haberine göre; kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Fransa'da Amiens ve Lyon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcu, Nice ile sözleşme imzalamaya yakın.
YENİ SEZON ÖNCESİ SIKI PROGRAM
Haberde fazla kiloları nedeniyle Türkiye'de eleştiri konusu olan Ndombele'nin eski formuna geri dönmesi için kapsamlı bir antrenman programı hazırlandığı belirtildi.
Futbolcunun cazip teklifler aldığı ancak Nice'in projesini çok beğendiği için Fransız ekibini tercih ettiği belirtildi.
Ndombele geride kalan sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
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