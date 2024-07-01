Son Dakika: Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı: Fenerbahçe'ye gönderme...

Son dakika haberi... Galatasaray, Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 19:09
Son Dakika: Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı: Fenerbahçe'ye gönderme...
Abone Ol google-news

Son 2 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı kırmızılılar, ilk duyrusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video paylaştı. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme yapıldı.

 

KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. 

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."


galatasaray haberleri michy batshuayi haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

İmza için İstanbul'a gelmişti: Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı

İmza için İstanbul'a gelmişti: Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı
Tarihe geçecek transfer: Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'da!

Tarihe geçecek transfer: Michy Batshuayi Galatasaray için İstanbul'da!
Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler