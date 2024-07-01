Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları!
Galatasaray'ın Avusturya kampındaki hazırlık maçı programı belli oldu.
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi 11-27 temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştireceği yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı.
Galatasaray, yaptığı açıklamada Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları;
11 Temmuz | 20.30
Lask Linz - Galatasaray
15 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf
18 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Trencin
24 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Lecce
27 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Parma
Galatasaray Futbol A Takımı, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve @matchpr_ organizasyonuyla katılacağı Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak.— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) July 1, 2024
Takımımız turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da… pic.twitter.com/b7OUjLbsOf
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