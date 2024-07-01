Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları!

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki hazırlık maçı programı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 20:10
Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları!
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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi 11-27 temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştireceği yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı.

Galatasaray, yaptığı açıklamada Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları;

11 Temmuz | 20.30

Lask Linz - Galatasaray

15 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Trencin

24 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Lecce

27 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Parma

 


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