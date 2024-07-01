Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları!

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi 11-27 temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştireceği yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı.

Galatasaray, yaptığı açıklamada Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları;

11 Temmuz | 20.30

Lask Linz - Galatasaray

15 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Trencin

24 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Lecce

27 Temmuz | 20.30

Galatasaray - Parma

Galatasaray Futbol A Takımı, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve @matchpr_ organizasyonuyla katılacağı Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak.



Takımımız turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da… pic.twitter.com/b7OUjLbsOf