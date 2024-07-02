Transfer olduğu iddia edilmişti: Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması!
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç oyuncu Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğuna ilişkin iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.
İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.
"BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.
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