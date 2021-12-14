Galatasaray'da Gedson Fernandes görüşmeleri hızlandı

14 Aralık 2021 Salı, 12:23

Gedson Fernandes, Galatasaray’a geri dönmeye hazırlanıyor. Devre arasında orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar eski oyuncusuna odaklandı.

NTV Spor'un haberine göre, Portekiz temsilcisi ile görüşmelerini sıklaştıran yönetimin ilk hedefi 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile almak.

Bedel konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda bir kez daha satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye girebilir.

Portekizli oyuncunun sözleşme yenilemeye yanaşmaması da Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

Benfica’daki kontratı Haziran 2023’te sona erecek Gedson Fernandes, bu sezon yalnızca 107 dakika süre alabildi.