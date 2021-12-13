Selçuk İnan'dan hakemlere sert tepki! "Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar"

13 Aralık 2021 Pazartesi, 21:16

Galatasaray yardımcı antreönrlerinden Selçuk İnan, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Christian Luyindama ile çarpışan ve oyundan çıkan Fernando Muslera hakkındaki soruyu yanıtlayan Selçuk İnan "Fernando Muslera'nın durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Selçuk İnan "Sivasspor'a pozisyon vermedik ama pozisyona da giremedik. Pozisyondan önemli şeyler var. Necati hoca, ben, Fatih Hoca kaç kez söyledik... %100 penaltı var, hakem ise 'Böyle gördüm' dedi. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. Dışarıda taraftarlar kızgın. Neden Galatasaray'a böyle davranıyorlar? Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi, yanlış kararlar bize büyük daber vurdu." ifadelerini kullandı.