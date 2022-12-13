Galatasaray'da gündem yeniden Memphis Depay!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldız Memphis Depay için Ocak ayında girişim yapacağı İspanyol basını tarafından yazıldı.
Barcelona'nın gözden çıkardığı Hollandalı yıldız Memphis Depay'a Galatasaray'ın yeniden talip olduğu yazıldı. İspanyol medyası, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Memphis Depay'a ilgisini açıkça ortaya koyan ekiplerin başında Galatasaray'ın da geldiğini yazdı. Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Arsenal'in de Depay'ı istediği ifade edildi.
Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol kaydeden Depay, Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Depay, 2021 Temmuz'unda Barcelona'ya bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.
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