Galatasaray'da gündemi sarsan iddia! Muslera için fesih...

01 Ocak 2022 Cumartesi, 12:00

Galatasaray, radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre; Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera’nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedecek.

Martta sahalara dönmesi beklenen Muslera’nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.

ANLAŞMALI YOLLA FESİH

Yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.

Kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar hem ligi riske atmak istemiyor hem de UEFA Avrupa Ligi maçına güvenle çıkmak istiyor. Bu nedenle Cim-Bom’un 1 numaralı gündemi kaleci oldu.

Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Fernando Muslera, sezonun ilk devresinde çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ile oynanan maçta ön çapraz bağından sakatlandı. Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor ile oynadığı mücadelede çok ciddi bir sakatlık yaşayan Muslera'nın en az 2-3 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Sarı-kırmızılıların sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın Galatasaray ile mukavelesi mevcut şartlarda 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.

Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.