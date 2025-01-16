Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi 3 eksik!

Galatasaray, Hatayspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi 3 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:24

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Mauro Icardi kadroda yer almazken, Hakim Ziyech yine teknik ekip kararıyla kadroya alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı kafilesi;


Etiketler: #galatasaray #hatayspor #Trendyol Süper Lig
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