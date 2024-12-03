Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan 'mayıs' vurgusu!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Başarılı bir takımımız var. Mayısların bizim olduğunu bir kez daha hatırlatıp sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan 'mayıs' vurgusu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:38

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakatlıklarla ilgili soruya yanıt veren İbrahim Hatipoğlu, "Sakatlıklar işin doğasında var. Lig uzun bir maraton, sakatlık da olacak cezalar da. Biz, yolumuza emin adımlarla gidiyoruz" dedi.

"MAYISLARIN BİZİM OLDUĞUNU HATIRLATIP..." 

Açıklamalarına devam eden İbrahim Hatipoğlu, "Başarılı bir takımımız var. Mayısların bizim olduğunu bir kez daha hatırlatıp sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarının transfer çalışmalarıyla ilgili sorunlarına yanıt vermedi.


Etiketler: #İbrahim Hatipoğlu #galatasaray #Mayıs

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