Galatasaray'da iç transferde iki imza
Galatasaray, İrem Nur Özsoy ve Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme yeniledi.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde iki oyuncusu İrem Nur Özsoy ve Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, libero İrem Nur Özsoy'la 2 yıllık, smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile de 2+1 yıllık yeni kontrat yapıldı.
Sude Hacımustafaoğlu 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyerken 2003 doğumlu İrem Nur Özsoy da geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakandan 'emekli ve memur maaşı' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ilgili kararı netleşti
- Polisleri vuranlar nasıl bırakıldı
- Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap
- Akşener’in karşısına çıkacak isim belli oldu
- THY'den 'Şırdancı Mehmet' kararı
- AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!
- Fatih Altaylı'dan çarpıcı HDP iddiası!
- TÜGVA'nın taciz sırları deşifre oldu
- Beyaz Show'un yayınlanacağı kanal belli oldu