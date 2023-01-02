Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Galatasaray'da, Mauro Icardi antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- e-Devlet'te yeni dönem
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- AKP'den erken seçim açıklaması
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Emekçinin gözü enflasyonda
- Feci kaza! Bir aile yok oldu