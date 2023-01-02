Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Galatasaray'da, Mauro Icardi antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:19
Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


galatasaray Icardi Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü

En Çok Okunan Haberler