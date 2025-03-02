Galatasaray'da İrfan Saraloğlu'ndan hakem tepkisi: 'Şüphe uyandıran bir davranış'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:07

Güncelleme: 02.03.2025 - 19:07

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, 3-3'lük Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Saraloğlu, "İkinci dakikada Yasin sarı kart gördü. 3-5 dakika sonrasında da ikinci sarı kartı görme olasılığı vardı, yüksek orandaydı. Garanti sarı karttı belki. Görse oyunun şekli değişecekti, ikinci sarıdan kırmızı. Bizde şüphe uyandıran bir davranış hakem tarafından" dedi.

Açıklamalarına devam eden İrfan Saraloğlu, "İlk yarı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve savunma iyi iş çıkardı. Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bizim için maçı tam koparacak aksiyonlar oldu. Neyse, beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken, oraya geleyim acele, Lemina'nın sakatlığı söz konusu ediliyor ama sakat değil, ağrıları var, kontrollü oynamak durumunda, önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif oyuncuyu kenara almak gibi bir davranışımız olmaz. Yorumcular onu doğru yorumlasınlar. Oyuna girenler de katkıda bulundular. Ancak bazen son dakika golü yiyorsunuz, bazen atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil" sözlerini sarf etti.

"BEĞENDİĞİM BİR HAKEM AMA..."

İrfan Saraloğlu, "Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Sitemim aşırı olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı antrenör son olarak, "Yüzüncü galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim. Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır, o alacak. Önümüzdeki maçların zorluğunu kolaylığını söyleyemeyiz. Zorlandığımız bir sahada oynadık. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi. Bu sahanın konsantrasyonu zor. Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde" değerlendirmesinde bulundu.