Galatasaraylı Carlos Cuesta'ya taraftarlardan büyük tepki!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 18:47

Güncelleme: 02.03.2025 - 18:47

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3'lük eşitlikle bitmişti.

Kasımpaşa'nın 3. golünün gelmesine sebep olan Carlos Cuesta, camiada büyük tepki aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa deplasmanına klasik 4-3-3 ile çıkarken, stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı tercih etti. Kanat bekleri olarak Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı'yı kullanmayı tercih etti.

GİRER GİRMEZ PENALTI YAPTIRDI

Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maçın 80'inci dakikasında Kaan Ayhan'la beraber Mario Lemina ve Eren Elmalı'nın yerine oyuna girdi. Kolombiyalı stoper oyuna girmesinden bir dakika sonra ceza sahası içinde Kasımpaşa'dan Can Keleş'i ceza sahası içinde düşürerek penaltı yaptırdı. Haris Hajradinovic attığı penaltı golüyle maçı 3-3'e getirdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybına sebep olan Cuesta'ya büyük tepki gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu X'te gündem olurken Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na Cuesta transferi için sitem etti.