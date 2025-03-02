Galatasaray'da duraklama dönemi: Son 6 maçta tek galibiyet!

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son 6 maçta 1 kez galibiyet alabildi.

Galatasaray'da duraklama dönemi: Son 6 maçta tek galibiyet!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 18:22

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.

Galatasaray'ın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (Avrupa Ligi)

Rizespor 1-2 Galatasaray (Süper Lig)

Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

Galatasaray 0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)

Kasımpaşa 3-3 Galatasaray (Süper Lig)


Etiketler: #galatasaray #kasımpaşa #süper lig

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