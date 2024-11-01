Galatasaray'da Ismail Jakobs, bireysel çalıştı!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.
Antalyaspor maçında sakatlanan ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Jakobs'tan iyi haber geldi.
Sarı kırmızılı takımın Senegalli sol beki Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.
Başarılı futbolcunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Etiketler: #galatasaray #sakatlık #Ismail Jakobs
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