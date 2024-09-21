Galatasaray'a iyi haber! Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı kafilesinde yer aldı!
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e hareket eden sarı kırmızılı kafilede yer aldı.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç saat 20.00'de başlayacak.
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