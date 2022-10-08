Galatasaray'da Juan Mata'dan genç futbolculara destek!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın, takımdaki genç futbolculara yardımcı olduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, antrenmanlarda genç futbolculara adeta bir öğretmen gibi yaklaşıyor.
Takvim’in haberine göre, sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu, genç oyuncularla yakından ilgilenerek sorunlarını çözüyor. İspanyol yıldız, birikimlerini genç oyunculara aktarıyor ve saha içinde durmaları gereken yerleri gösteriyor.
KAYSERİ MAÇINA 11'DE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Bu sezon Süper Lig'de 33 dakika görev yapan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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