Galatasaray'dan yabancı kuralına milli çözüm!

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:03
<p>Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Rangers'ta beklentilerin altında kalan Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'ın listesine girdiği öne sürüldü.</p>

Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Rangers'ta beklentilerin altında kalan Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'ın listesine girdiği öne sürüldü.

<p>Üç yerli oyuncu kuralı sebebiyle sorun yaşayan Galatasaray, bu probleme takım içinden çözüm üretmeye çalışırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.</p>

Üç yerli oyuncu kuralı sebebiyle sorun yaşayan Galatasaray, bu probleme takım içinden çözüm üretmeye çalışırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

<p>Galatasaray transfer komitesi ve teknik direktör Okan Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Rangers'ta 3 maçta oynayan ve 30 Ağustos'taki Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamayan futbolcuyu Galatasaray yakından takip ediyor.</p>

Galatasaray transfer komitesi ve teknik direktör Okan Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Rangers'ta 3 maçta oynayan ve 30 Ağustos'taki Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamayan futbolcuyu Galatasaray yakından takip ediyor.

<p>Takvim’in haberine göre, Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği, ancak; ocak ayına kadar mevcut durumun değişmemesi halinde Galatasaray'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Böyle bir durumda Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için kiralık formülünü gündemine alacak.</p>

Takvim’in haberine göre, Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği, ancak; ocak ayına kadar mevcut durumun değişmemesi halinde Galatasaray'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Böyle bir durumda Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için kiralık formülünü gündemine alacak.

<p>21 yaşındaki sağ bek için, taraftarlar tepki gösterdi. Milli futbolcu için özellikle, "Çok pahalı bir transferdi. O oynamaya yakın bir performans gösteremiyor. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil" şeklinde yorumlar yapıldı.</p>

21 yaşındaki sağ bek için, taraftarlar tepki gösterdi. Milli futbolcu için özellikle, "Çok pahalı bir transferdi. O oynamaya yakın bir performans gösteremiyor. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

<p>Giovanni van Bronckhorst ise Rıdvan'ın gelişimine olumlu yaklaşıyor. Yaptığı açıklamada Van Bronckhorst, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz. Elbette bu, maçlarda neye ihtiyacımız olduğuna ve antrenmanlardaki duruma bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.  </p>

Giovanni van Bronckhorst ise Rıdvan'ın gelişimine olumlu yaklaşıyor. Yaptığı açıklamada Van Bronckhorst, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz. Elbette bu, maçlarda neye ihtiyacımız olduğuna ve antrenmanlardaki duruma bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.  

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