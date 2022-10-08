Galatasaray'dan yabancı kuralına milli çözüm!
Takvim’in haberine göre, Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği, ancak; ocak ayına kadar mevcut durumun değişmemesi halinde Galatasaray'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Böyle bir durumda Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için kiralık formülünü gündemine alacak.
Giovanni van Bronckhorst ise Rıdvan'ın gelişimine olumlu yaklaşıyor. Yaptığı açıklamada Van Bronckhorst, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz. Elbette bu, maçlarda neye ihtiyacımız olduğuna ve antrenmanlardaki duruma bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.
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