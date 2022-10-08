'İyi yoldayız' diyen Okan Buruk, Galatasaray'ın genel performansından memnun
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sene tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi ve Icardi'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptıklarını belirtirken “Yeni, gelişimde olan ve en zorlu fikstürü oynamış bir takımız. 5 zor deplasman oynadık. Oyun, kendimize güven ve istatistiksel olarak iyi durumdayız. Kendimizde eksik olarak sadece atak sonlandırmayı görebiliriz. Bu da çok net bir şekilde gol sayımızda ortaya çıkıyor. Henüz hiç transfer yapmamışken elimizdeki kadroyla bile hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bir tek hedefimiz var şampiyon olmak” dedi.
‘KEREM VE YUNUS’A ÇOK GÜVENİYORUZ’
Tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılıların dün Florya’da yaptığı antrenmanda soruları yanıtlarken, performansıyla eleştirilen Kerem ve Yunus hakkında, “Kerem ve Yunus’a çok güveniyoruz. Kerem geçen sene devamlı oynadı, Milli Takım’a gitti, az tatil yaptı ve tekrar başladı. Bu sezonki maçlarda oynadı. Geçen hafta milli maçta yine oynadı. Yoldan geldiler ve maça çıktılar. Onlar için de gerçekten kolay bir süreç değil. Kendi performanslarının altında olduğunu biz de görüyoruz, onlar da görüyor. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsinin arkasında, destek olacağız” yorumunu yaptı.
‘8+3’TEN KİM MUTLU?’
Buruk, 8+3 şeklindeki yabancı oyuncu kuralını
eleştirip, “Yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz. Bundan seyirciler, hocalar
mutsuz. Kimin mutlu olduğunu,
bu kuralın Türk
futboluna ne fayda sağlayacağını çok
merak ediyorum. Bu
kural gelmeden önce Milli Takımımız
daha başarılıydı. Oyuncularımız daha çok Avrupa’ya gidiyordu. Savunma oyuncusu anlamında Türk bulmak
biraz zor. Bulduğunuzda da
çok yüksek fiyatlar isteniyor. Özellikle yurt dışında oynayan oyuncularla ilgili sezon başı birçok girişimimiz oldu. 5-6
milyon Avro’lar isteniyor.
Devre arasında ihtiyaca göre çalışmalar yapacağız ama
içeriden de bunu çözmeye
çalışacağız” dedi.
‘ICARDI SORUNU YOK’
Buruk, son
dönemde gündem olan
Icardi için,
“Icardi
sorunu
yok. Arkadaşlarıyla birlikte antrenmana başladı.
Kendisinin keyfi, neşesi iyi. Bize katkı verecek, iyi bir karakter. Tanımadığından
dolayı herkes
Icardi için farklı
şeyler düşünebilir ama hem
arkadaşlarıyla
hem teknik ekiple
iyi iletişim kurabilen,
sorunsuz bir oyuncu”
diye konuştu.
‘İŞİM ÇOK ZORLAŞIYOR’
Buruk, Seferovic’e yapılan eleştirileri takımın santrfora top taşıyamaması üzerinden görülmesi gerektiğini belirtip,
“Seferovic iyi çalışıyor. Atacağı gollerin ona daha çok güven vereceğini,
takıma, ona psikolojik anlamda katkı
sağlayacağını konuştuk. Seferovic,
Gomis ve Icardi gibi 3 çok iyi
santrforumuz burada. Benim işim de çok zorlaşıyor” dedi.
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