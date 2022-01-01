Galatasaray'da 'kale' sorunu
Muslera’nın sakatlığı sonrası kaleci konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, çareyi sezon başında Giresunspor’a kiralık gönderdiği Okan Kocuk’ta buldu.
İsmail Çipe’nin beklentileri karşılayamaması, Fatih Öztürk’ün ise teknik direktör Fatih Terim tarafından şans bulamaması nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. İçinde bulunulan mali sorunlar nedeniyle kaleci transferine bütçe ayıramayan Galatasaray, Giresunspor’dan Okan’ı geri istedi.
GİRESUN ARAYIŞTA, ASLAN BEKLEYİŞTE
Karadeniz ekibinin, bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak önce kendilerinin bir kaleci transferi yapıp ardından Okan Kocuk’u SarıKırmızılılara gönderebileceklerini ilettiği öğrenildi. Bu cevap üzerine Galatasaray cephesi bekleyişe geçti. Okan Kocuk, Galatasaray’a dönmek için iki kulübün arasında anlaşmasını bekliyor. Giresunspor, ilgilendiği isimlerden biriyle anlaşması haline Okan’ın Sarı-Kırmızılılara dönmesine izin verecek.
BAŞKANDAN MESAJ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “2022 yılının herkese mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Bu yılın da tüm Galatasaray camiası adına birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçeceğine inancım tam. Yeni yılınız kutlu olsun” mesajını yayınladı.
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