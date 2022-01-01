Galatasaray'da 'kale' sorunu

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

İsmail Çipe’nin beklentileri karşılayamaması, Fatih Öztürk’ün ise teknik direktör Fatih Terim tarafından şans bulamaması nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. İçinde bulunulan mali sorunlar nedeniyle kaleci transferine bütçe ayıramayan Galatasaray, Giresunspor’dan Okan’ı geri istedi.

GİRESUN ARAYIŞTA, ASLAN BEKLEYİŞTE

Karadeniz ekibinin, bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak önce kendilerinin bir kaleci transferi yapıp ardından Okan Kocuk’u SarıKırmızılılara gönderebileceklerini ilettiği öğrenildi. Bu cevap üzerine Galatasaray cephesi bekleyişe geçti. Okan Kocuk, Galatasaray’a dönmek için iki kulübün arasında anlaşmasını bekliyor. Giresunspor, ilgilendiği isimlerden biriyle anlaşması haline Okan’ın Sarı-Kırmızılılara dönmesine izin verecek.

BAŞKANDAN MESAJ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “2022 yılının herkese mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Bu yılın da tüm Galatasaray camiası adına birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçeceğine inancım tam. Yeni yılınız kutlu olsun” mesajını yayınladı.

