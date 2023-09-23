Galatasaray'da Kazımcan şoku! Gözyaşlarını tutamadı...

Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:49

Güncelleme: 23.09.2023 - 20:49

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Rams Başakşehir maçında sakatlandı ve gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.

Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan, 25. dakikada Başakşehirli Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından Kazımcan yerden kalkamadı ve yanına Galatasaray sağlık ekibi geldi. Gözyaşları içerisinde soyunma odasına giden Kazımcan, oyuna devam etti.

Kazımcan'ın yerine oyuna Kaan Ayhan girdi, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı geçti.