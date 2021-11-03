Galatasaray'da kıran kırana Kerem pazarlığı!
Galatasaray Kerem'e 7 milyon TL civarı bir tutar teklif edecek. Kerem ise 1.2 milyon Avro'da ısrar ediyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in de değişilmezleri arasına giren Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme teklifine hazırlanıyor. Ancak Galatasaray'ın önerdiği ile Kerem'in talep ettiği tutar arasında fark olduğu söyleniyor.
23 yaşındaki oyuncu 900 bin TL garanti para ile A Takım'ın en az kazanan ismi durumundayken Kerem'e yapılacak yeni teklifin 7 milyon lira olduğu söyleniyor. Kerem ise Avro karşılığı Türk lirası bazında 1.2 milyon istiyor. Kerem'in talep ettiği tutar Galaasaray'ın önerdiği rakamın çok altında.
Orta noktanın bulunması beklenirken, Kerem'in serbest kalma tutarı ise 15 milyon Avro olacak.
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