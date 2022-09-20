Galatasaray'da kombine almayan pişman oldu

Galatasaray'da yıldız transferlerin ardından taraftarların maçlara olan ilgisi tavan yaparken, sarı kırmızılı futbolseverler kombineler için ek satış talep ediyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 10:33
Galatasaray'da kombine almayan pişman oldu
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Son 3 maçını kazanan Galatasaray 'da, özellikle yıldız transferlerinin ardından taraftarların maçlara olan ilgisi tavan yaptı.

40 binden fazla kombine sahibinin bulunduğu Nef Stadı'nda neredeyse her maç kapalı gişe oynanıyor, Sarı-Kırmızılı futbolseverler biletleri çıktığı gibi tüketiyor.

Son günlerde kulübe telefon üstüne telefon gelirken, taraftarlar kombineler için ek satış talep ediyor. Localar için de kuyruk var. 


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