Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda yapacağı maçlar için kombine yenilenme dönemi başladı.

Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:21

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı bildirildi.

Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.


Etiketler: #galatasaray #kombine #Rams Park
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