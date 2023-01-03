Sivasspor - Galatasaray VAR kayıtlarında dikkat çeken WhatsApp sesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR kayıtlarını yayımladı. TFF tarafından paylaşılan görüntülerde WhatsApp uygulamasının bildirim sesi olması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 18:16
Sivasspor - Galatasaray VAR kayıtlarında dikkat çeken WhatsApp sesi
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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.

Mücadelenin 49. dakikasında Sivasspor'un iptal edilen golündeki inceleme sırasında yapılan konuşmalar TFF tarafından kamuoyuna açıklandı. Paylaşılan 5 dakika 59 saniyelik görüntünün 62. saniyesinde net şekilde duyulan WhatsApp Web bildirim sesi tartışma yarattı.

WHATSAPP TARTIŞMASI

VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi.

Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.


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