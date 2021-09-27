Galatasaray'da Marsilya maçının hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklara başladı.

DHA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:21
Galatasaray'da Marsilya maçının hazırlıkları başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Bu arada Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.


Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



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