Galatasaray taraftarının yeni gözdesi Morutan
Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü yaptırdı.
Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü yaptırdı.
Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı tribünlere çağırdı ve alkışladı. Taraftarlar ayrıca mücadelede 1 gol kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’dan da 3’lü yaptırmasını istedi. Morutan taraftarların bu isteğini kırmadı ve sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü yaptırdı.
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