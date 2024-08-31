Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Oyunda devam edemedi...
Galatasaray'da Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Galatasaray, Icardi için bir açıklama yaptı.
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi, 24. dakikada sakatlandı. Icardi, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerine 25'te Batshauyi oyuna dahil oldu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı için devre arasında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır."
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