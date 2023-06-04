Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti
Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi tarihe adını yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti.
Sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı.
ELMANDER'DEN SONRA İLK!
Mauro Icardi, Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.
DERBİ PERFORMANSI
Öte yandan Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol atmış oldu.
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