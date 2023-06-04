Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!
Galatasaray, camianın önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim'i Nef Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarına davet etti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan da derbi sonrası şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.
Sporx'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın, derbinin bitiş düdüğünün ardından başlayacağı şampiyonluk kutlamalarına önemli isimler de davet edildi. Bu isimlerden biri ise Fatih Terim oldu.
Ayrıca Greame Souness, Jardel, Capone gibi Galatasaray tarihine geçen isimler de Nef Stadyumu'ndaki kutlamalara davet edilenler arasında bulunuyor.
Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi. Birçok isim olumlu dönüş yaparken bugün unutulmaz bir kutlama olması bekleniyor.
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