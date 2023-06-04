Galatasaray taraftarından Mauro Icardi'ye özel pankart
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye özel pankart hazırladı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçta sarı kırmızılı taraftarlar Mauro Icardi için dikkat çeken bir pankart açtı.
Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda takımına dönecek. Sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın bonservisini almak için uğraşırken, taraftarlardan da önemli bir hamle geldi.
ICARDI'DEN TARAFTARA SELAM
Tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun ayrılmaması istendi.
Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.
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