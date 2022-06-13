Galatasaray'da mazbata töreni tarihi belli oldu
Dursun Özbek, 11 Haziran'da yapılan seçimle Galatasaray Kulübü başkanı oldu. Galatasaray Kulübü'ndeki mazbata ve devir teslim töreninin ise yarın yapılacağı duyuruldu.
Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu, mazbatalarını yarın alacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda saat 11.00'de yapılacak.
Yeni başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, önce kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in Feriköy'deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.
Kulüpte devir teslim töreni de saat 17.00'de yönetim kurulu toplantı salonunda yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını ise kulübün gelenekleri çerçevesinde saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.
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