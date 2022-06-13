Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek, camiaya seslendi: ‘Düzlüğe çıkacağız’

13 Haziran 2022 Pazartesi, 07:00

Büyük çekişmeye sahne olan genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bırakan Özbek ve ekibi, yarın yapılacak mazbata töreninin ardından göreve başlayacak. Başkan Özbek ve yönetimini önünde futbol başta olmak üzere birçok konuda kısa sürede önemli bir mesai bekliyor.

"3-4 NOKTA TRANSFER VAR"

Özbek, futboldaki transfer planları hakkında, “Seçime hazırlanırken bazı çalışmaları yürütüyorduk. Salı günü görevi devraldığımız zaman yeni başlayacak değiliz. Önceden hem finansal hem de futbol ile amatör branşlarda transferlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Gerekeni yapacağız. 3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir ama şu andaki görüşümüz bu” dedi.

"KUVVETLİ GELİYORUZ"

Dursun Özbek’in yönetimindeki etkili isimlerden Metin Öztürk, “Cumhuriyetimizin 100. yılında sadece futbolda değil her dalda kupaları kaldırma zamanı. İnancımız ve projelerimiz kuvvetli. Kuvvetli geliyoruz” dedi.

"TORRENT’LE GÖRÜŞECEĞİZ"

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili Özbek, “Salı günü önce Sportif AŞ’nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Bunu oluşturduktan sonra açıklama gelecektir. Görevi devraldıktan sonra elbette ki Torrent’le görüşeceğiz. Kendisi bizim antrenörümüz” diye konuştu.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen pilav gününe katılan Özbek, “G.Saray’a hizmet için geldik. Mutluluk hissettik. G.Saray’a olan borcumuzu ödeyeceğiz. Hizmet yaparak G.Saray’a en büyük faydayı sağlamak için sabırsızlanıyorum. G.Saraylıları mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ÖZGÖRKEY’DEN KIRMIZI PLAN

Özbek’in yönetim kurulundaki önemli isimlerden Cemal Özgörkey, çoğunluğu mali konularla ilgili olan “Kırmızı plan” isimli çalışmayı, yarın yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısıyla birlikte devreye sokacak. Özgörkey, “Elimden gelen en iyi katkıyla Galatasaray’a hizmet edeceğim. Görev için hazırız. Gündemin çok acil konuları var, çoğu finansal” dedi.

YÖNETİMDE YOĞUN MESAİ

- Yönetim kurulu görev dağılımı yapacak.

- Futbolun yönetildiği Sportif AŞ’de görevlendirme yapılacak.

- Torrent ile görüşülüp yollar ayrılacak.

- Yeni teknik direktör belirlenecek, 2 yerli, 2 yabancı aday var.

-Transfer çalışmaları hızlanacak.

- Sportif direktörlük için Cenk Ergün ile görüşülecek.