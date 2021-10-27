Galatasaray'da Mostafa'dan kaçan penaltı açıklaması!
Beşiktaş maçının ardından takım arkadaşları ve teknik kadrodan özür dileyen Mostafa, "Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum" dedi.
Galatasaray'da derbi yenilgisinin yankıları sürerken, en çok konuşulan Mostafa Mohamed'in 81. dakikada kaçırdığı penaltı oldu. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen Mısırlı golcü özür diledi.
Beşiktaş maçının ardından takım arkadaşları ve teknik kadrodan özür dileyen Mostafa, "Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi" dedi.
Kaynak: NTV
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