Galatasaray’ın son karşılaşmaları, eksik noktaları ortaya çıkardı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 07:00

Derbide Beşiktaş’a kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Galatasaray’ın Süper Lig ile Avrupa’da sergilediği performans arasındaki farklılık dikkat çekiyor. UEFA Ligi’nde yoluna kayıpsız lider devam eden Sarı-Kırmızılılar, yenilenen ve gençleşen kadrosundan aynı istikrarlı görüntüyü Süper Lig’de alamadı. Özellikle bazı noktalarda takım içinde taşların henüz yerine oturmadığı gözlerden kaçmadı.

TERCİHLER SORGULANIYOR

Tecrübesizliğin yanı sıra kadro istikrarının yakalanamaması, bireysel hataların fazla oluşu sıkıntıların önemli bir bölümünü teşkil etti. Ayrıca, öne geçilen karşılaşmalarda skor üstünlüğünün korunamaması, bazı isimlerin form düşüklüğü, forvetlerden yeterli verimin alınamaması, Fatih Terim ile ekibinin oyuncu tercihleri, maçlardaki topa sahip olma oranında son dönemde yaşanan büyük gerileme Sarı-Kırmızılıların çözmesi gereken sorunlar arasında...

KRİZ YARATAN 45 SANİYE

G.Saray’ın derbide kazandığı penaltıyı kimin kullanacağına dair 45 saniyede yaşanan kriz tartışma yarattı. Takımın penaltıcısı Cicaldau olmasına rağmen Muhammed topu aldı. Aanholt, teknik heyete kullanmak için işaret yaptı. Babel, kulübeden gelecek yanıtı bekledi. Cicaldau, Muhammed ile konuştu. Top beyaz noktaya konduğunda dört G.Saraylı oyuncu hâlâ birbiriyle diyalog halindeydi. Bu anlarda teknik heyetin krize müdahale etmemesi dikkat çekti.

MHK İÇİN KARAR GÜNÜ

Serdar Tatlı’nın istifasıyla sarsılan Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı bugün belli oluyor. Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, kararını bugünkü toplantıda verecek. Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan üç zirvede aralarında Mustafa Çulcu’nun da yer aldığı bazı isimler masaya yatırıldı. Özellikle dört büyük kulübün Çulcu’nun ismini önerdiği öğrenildi.

