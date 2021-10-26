Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka'dan ağır Galatasaray eleştirisi

26 Ekim 2021 Salı, 09:58

Beşiktaş Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup ederken ünlü spor yazarı Şansal Büyüka derbinin ardından Sarı-Kırmızılı kadroyu eleştirdi.



Şansal Büyüka'nın görüşü şöyle:

''Marcao, Beşiktaş’ın ele-avuca sığmayan, balık gibi kayıp giden golcüsü Batshuayi’ye adım atırmadı, nefes aldırmadı, oltaya taktı, bırakmadı. Ama Galatasaray’da Larin’i kimse hesaba katmadı. Pjaniç sadece frikik atışlarında göründü. Alex Teixeira her topa geç kaldı. Beşiktaş’ta “ağır abi”lerin bir anlamda izinde olduğu maçta, Larin fazla mesai yaptı. Elbette, bitime 10 dakika kala kurtardığı penaltı ile kaleci Ersin maçın kaderini belirledi. Bir anlamda ilk golde büyük hata yapan Vida’yı, bu kez de yaptığı penaltı yanlışından kurtardı. Galatasaray’da Kerem’i ayırıp bir tarafa koyuyorum. Takımda gençlik var, dinamizm var ama oyuna ağırlığını koyacak, maçın kaderini etkileyecek, suyun akışını değiştirecek bir oyuncu yok. Bu gençler buraya kadar, bundan daha fazlası olur mu, görüntü “olmaz” diyor. Bu seviyeye gelmiş takımlar yetiştirme-geliştirme yeri değil, yarıştırma yeri... Galatasaray’ın gençleri dinamizmini ortaya koydu, buna rağmen Beşiktaş’taki ustaların karışımına, hem de o ustalardan çoğu iyi oynamadığı halde dişini geçiremedi. Hep söylerim: Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Büyük oyuncuların, iyi golcülerin varsa korkma, kazanırsın. Futbolun kuralı bu...''

