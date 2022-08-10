Galatasaray'da Nelsson'un yerine yeni Norveçli
Başarılı savunmacı Victor Nelsson'un olası Sevilla transferi sonrası açılan stoper pozisyonunu doldurmak isteyen Galatasaray, iddiaya göre Norveçli oyuncu Andreas Hanche-Olsen transferinde sona geldi.
Marcao'yu Sevilla'ya kaptırdıktan sonra Victor Nelsson için de Sevilla sesleri yükselirken, Galatasaray da Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen transferinde son aşamaya geldi.
Sporx'in haberine göre, sarı-kırmızılıların son transferlerinden Midstjö'nün de menajerliğini üstlenen şirket, Olsen'in Galatasaray'a transferi için uğraş veriyor.
Galatasaray' a gelmek için can atan Andreas Hanche-Olsen'in bu hafta içinde Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki stopere 700 bin Euro maaş vereceği belirtiliyor.
Geçen sezon Gent formasını 33 maçta sırtına geçiren Norveçli stoper, takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Genç savunmacının güncel piyasa değerinin ise 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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