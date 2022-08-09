Galatasaray, Batuhan Şen'in sözleşmesini uzatarak Fatih Karagümrük'e kiraladı!

09 Ağustos 2022 Salı, 20:52

Galatasaray, Batuhan Şen'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamda, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Galatasaray, sözleşme uzatma açıklamasınına ardından bu kez Batuhan Şen'in bu sezon için Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı. Fatih Karagümrük de transferi resmi olarak duyurdu.

Her iki kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde:

Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Fatih Karagümrük: "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık."