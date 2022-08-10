Galatasaray'da Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Nurcan Çelik ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Nurcan Çelik için yayımlanan teşekkür mesajında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın 2021-2022 sezonunda Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Nurcan Çelik ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Sayın Nurcan Çelik'e kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
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