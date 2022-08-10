Galatasaray'da Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Nurcan Çelik ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:51
Galatasaray'da Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren teknik direktör Nurcan Çelik ile yola devam edilmeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde Nurcan Çelik için yayımlanan teşekkür mesajında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın 2021-2022 sezonunda Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Nurcan Çelik ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Sayın Nurcan Çelik'e kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.


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