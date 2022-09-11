Galatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi ve Mata kararı!
Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ilk 11'i belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, savunma hattında Emin Bayram'a şans verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi.
Buruk bu maçta Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem ve Gomis 11'ini tercih etti.
ICARDI VE MATA KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı. Öte yandan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
EMİN BAYRAM İLK 11'DE
Galatasaray'da cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine ise Okan Buruk'un, Emin Bayram'a ilk 11'de şans vermesi dikkati çekti.
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