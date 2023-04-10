Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam kararı
Süper Lig ekibi Galatasaray'da sarı-kırmızılı yönetimin, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını artırmak için oyuncunun menajeri ile görüşeceği kaydedildi.
Galatasaray yönetimi, takımın önemli oyuncularının başında gelen Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini yenileme kararı aldı. 23 yaşındaki futbolcu, Aralık 2021’de sarı-kırmızılı kulüple olan kontratını 2026’ya kadar uzattı.
Kerem Aktürkoğlu
Aktürkoğlu’nun yıllık ücretine zam yapılırken, bu sezon 8 milyon TL, 2023-24’te 9 milyon TL, 2024-25’te 10 milyon TL, 2025-26’da ise 11 milyon TL alacağı duyuruldu. Ancak Kerem’in aldığı ücretin, transfer edilen diğer yerli oyuncuların gerisinde kalması nedeniyle yönetim yeni bir çalışma başlattı.
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Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur bu kapsamda genç oyuncunun menajeri Erkut Söğüt’e yeni sözleşme görüşmesi yapmak istediğini iletti.
Taraflar kısa süre içinde bir araya gelecek ve milli futbolcunun mevcut sözleşmesi yeniden düzenlenecek, aldığı yıllık ücrette önemli bir artışa gidilecek. Kerem’in de bu talebin kulüpten gelmesinden memnuniyet duyduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı 17 milyon TL, Yunus Akgün 13 milyon 650 bin TL garanti para alıyor.
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